Volgens mij een keer met 'm gevochten op Amsterdam Centraal toen hij nog wat fitter was 3 jaar terug. Hij stond glas te gooien naar 3 blonde tienermeiden. Meisjes lieten zich in een hoekje drijven en de handhaving liep stapvoets van 100 meter afstand het aan te zien. Kerel haalde uit naar mij toen ik tussen hem en de meiden m'n fiets parkeerde, snee langs z'n knokkel net m'n kin open, al hadden we het beide nog niet door. Hij was boos om z'n vuist misser en vond dat ik de reden was om de meide aan te vallen. Ik daagde namelijk uit door hem niet die meiden aan te laten vallen. Dus daarom moest hij die meiden aanvallen. Meisjes glipten veel te traag maar ongedeerd weg zonder bedankje. Handhaving vonden het wel interssant om hem te vragen het portiek van het station vrij te laten. Mischien was twee maanden erna ook een oproep om de glas gooier op te sporen. Zal me niet verbazen. Kans moet je pakken als het gebeurd. 75% zeker dat het dezelfde kerel is, al zijn er zoals hem nog genoeg anderen. Heb z'n naam niet, geen verdere info, want werd op het moment na z'n eerdere daad verteld maar weg te fietsen.