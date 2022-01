Misschien heb ik hier geen populaire mening in maar ik vind dat we voor sommige dingen in het leven misschien eens wat meer moeten kijken naar wie verbruikt betaald. Dat gaat voor boodschappen volgens mij ook nog steeds op. Hoe voller ik die kar ram hoe meer ik moet betalen. Wat mij betreft mogen ze kilometerheffing gelijk invoeren, maar dan via een belasting aan de pomp en dan de wegenbelasting eruit. Diesel dus meer belasten per liter als dat echt zo vreselijk is voort milieu en benzine minder en gas misschien nog minder etc. Zelfde geldt dan voor elektrisch rijden. En dan geen totaalontheffingen voor bedrijven, gewoon lappen met die handel. Zelfde als met CO2 geneuzel. Waarom zouden bedrijven korting moeten krijgen, tis echt van de zotte. En dat vliegen dan dus ook gewoon zo aanpakken. Vliegen is gewoon vervuilend as fuck, dus ram die tickets maar omhoog. Ik vlieg niet tot nauwelijks, maar het is toch niet heel gek dat je gewoon betaald naar je gebruik? Als we ooit wat verder willen komen met deze planeet zullen we toch echt wel ergens eens grenzen moeten trekken. En dus ook zeer zeker voor bedrijven. Als alle landen dat nou gewoon vanaf 2025 zo gaan belasten, en dan ook allemaal, opgedrongen door weet ik veel wie, Bilderberg wat mij betreft, dan is het ook niet rendabel om met je toko te verkassen naar een ander CO2 paradijs of hoe je dat ook wilt noemen.