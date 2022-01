Mooi is dat. Nederlandse supermarkten liggen kennelijk overhoop met fabrikanten van levensmiddelen, omdat zij veel hogere prijzen voor hun producten vragen dan noodzakelijk. Komt allemaal door inflatie. De supermarkten noemen geen namen, maar in België hebben de supers mot met producenten van Nutella en Milka en dan weet u ongeveer waar u het moet zoeken. "Het kan leiden tot een boycot", dreigt Ton van Veen van Jumbo. En we snappen heus wel hoe inflatie de winst drukt maar het is wel grappig hoe supermarkten met een omzet van 10 MILJARD EURO en bobo's met een vermogen van 2,5 miljard euro ineens in de bres springen voor burgers en zich opwerpen als de hoeders van consumentenbelangen. Zo'n supermarkt geeft namelijk maar iets om een ding: flappen. Álles is erop gericht om shit te verkopen. Jou verleiden tot het aanschaffen van zo veel mogelijk troep. En als ze daar illegale loonafspraken voor moeten maken, of het personeel door een foefje een lager salaris moeten aansmeren, of jongeren onbetaalde overuren moeten laten maken: dan doen ze dat. Supermarkten geven geen reet om een hogere prijs voor de Nutella, dat is juist de bedoeling, alleen gaat het geld in dit geval naar de verkeerde. Dus stop maar met janken hoor, Jumbo en Albert Heijn, en haal die Nutella maar gewoon uit de winkel, het zal ons echt worst zijn.