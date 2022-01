Dit staat in schril contrast met de situatie in Dubai. Dubai is een voormalige kolonie van Engeland. Nu is het een islamitisch ministaatje. TV gisteren, BBC: hoe migranten meeglijen met de moslimdictator. Kruiperige VVD achtige Engelsen met in hun kielzog kruipers aller landen. Nee, geen kritiek op de sjeik want dan direct exit. Nee, alle lof en ontzag voor de islam. (Engelsen en islam, al eeuwen elkaars bewonderaars.) Nee, ze zijn niet boos dat uitkeringen niet bestaan, want je verdient er groot geld dus kruipen en glijen maar. Geen stofje op straat, alles nieuwbouw, iedereen rijk of opgehoepeld. De autochtonen in Dubai zijn 100% de baas en lopen rustig en ontspannen rond in hun islamitische weelde.

Dat is migratie daar.