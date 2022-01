@Lood om oud ijzer | 03-01-22 | 22:19: 1) Ik dacht dat je schadelijkheid in een specifiek persoon bedoelde, niet de groep als geheel. De schade blijft nu beperkt doordat de zorg extreem hard werkt, in combinatie met de effecten van vaccinaties en eerdere genezingen. We zien het effect van eerdere vaccinaties en genezingen teruglopen als ze langer geleden zijn. Virulentie is bijvoorbeeld bij griep ook een zaagtand met een highscore in 2018. De dag dat de zorg op is, is de dag dat we met een stapfunctie een hogere virulentie hebben.

2) Gewoon corona verwacht ik ook nog. Het is meer dat ik niet verwacht dat het boosteren zelf is, waar de wappies mee wapperen. Anders hadden we na de eerdere vaccinatiecampagnes ook pieken moeten zien. Ik zie geen mechnisme hoe of gegevens dat iemand die twee prikken en anderhalf jaar corona in de samenleving overleefd heeft, plotseling bij een booster (lagere dosis dan vaccinatie) een probleem heeft.