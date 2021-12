: Als je er een wat langer evenement van maakt, bijvoorbeeld de Friese zwem Elfstedentocht, gezwommen in elf dagelijkse etappes, zoiets als de Tour de France maar dan zwemmend in de winter in Friesland, dan kan je daar warempel een haalbaar spektakel van maken nu de winters steeds warmer aan het worden zijn. En elke top(marathon)zwemmer, waar ook ter wereld, mag natuurlijk meedoen, Misschien dat ze zich zelfs in zwemploegen gaan organiseren, zoals je in de Tour de France wielerploegen hebt. Leuk idee? De leider van het klassement mag de dagetappe met de gele badmuts op zwemmen. Bij het winnen (dan krijg je de roze GeenStijl badmuts) van tijdsklasseringen, dus sprintzwemmen over b.v. 500 meter in een vaart of gracht van een Friese stad voor een meer dan tienduizend koppig publiek compleet met een Friese hoempa dweilbands op de kant erbij, kan het zomaar een elf daags Fries carnaval worden waar ze zich beneden de Moerdijk jaloers de vingers bij aflikken. De Friezen kunnen zich er wereldberoemd mee maken, wat een promotie kansen voor de provincie en zelfs het hele land kan dat opleveren! Nu zal je denken, die Vuurspuger is knettergek geworden, dat zal hij toch niet serieus menen? Ik geef graag toe dat ik een rare ben, en ja, ik meen dit knotsgekke idee serieus. Zonder gekken, dwazen en mafketels erbij, zo denk ik, zouden we met z'n allen nooit zover kunnen komen als mogelijk.