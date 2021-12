Ook als je in loondienst bent is lid zijn van een vakbond zinloos. Als het op conflicten aankomt heb je meer aan een fatsoenlijke rechtsbijstandsverzekering dan aan een vakbond. Die vakbond is er namelijk niet alleen voor jou, die is er vooral om de eigen baantjes in het poldermodel in stand te houden.

En dan het CAO (huh, wat is dat eigenlijk?) dansje elk jaar. Groot feest om een paar Euro meer per maand. Sorry, maar als die paar Euro iets is om wakker van te liggen ben je in beginsel al verkeerd bezig. Hetzij aan de inkomen kant, hetzij aan de uitgaven kant. Beiden gaat die vakbond niet structureel voor je oplossen.