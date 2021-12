Normaal gesproken laten we de muziektopics aan Mosterd maar vandaag mag iemand met minder smaak (en een voorliefde voor emotionele historische oorlogsscènes vol heldenmoed en heimwee) het opknappen en dan krijg je dus DIT: de kerstknaller van Zweedse metalband Sabaton. Die band of brothers LARP'en hun hele muzikale bestaan al militaristische albums aan elkaar over veldslagen, oorlogen en heldenmoed. Waar je oorlog en heldenmoed niet snel met Nederland associeert, zit er toch een vaderlands tintje aan deze clip want Nightwish-zangeres Floor Jansen (getrouwd met de drummer van Sabaton) draagt ook wat battle hymnes bij. Verder geen vaderland, want WIJ waren neutraal in de Eerste Wereldoorlog en de beroemde kerstwapenstilstand van 1914 is wat de Zweden re-enacten in deze toch best wel vet geproduceerde clip. In een soort muzikale gourmet. Van de Swedish Chef. Die van de Muppets ja. Maar toch. Prima drankliedje hoor.

Today we're all brothers

We drink and unite

Now Christmas has arrived

and the snow turns the ground white

A Christmas on the frontline

We walk among our friends

We don't think about tomorrow

The battle will commence

When we celebrated Christmas

We thought about our friends

Those who never made it home

When the battle had commenced

ZO BROEDERS IN STRIJD. NU JULLIE WEER!