Het is een dag waarop de twee grootste passies en interesses van één inwoner van het Spaanse eiland La Palma gecombineerd worden: Kerstmis vieren en sport kijken. Met de vette pens nog vol wijn en kaasfondue is het eindelijk tijd voor uzelf! Lekker tegen topsporters roepen dat ze 'een beetje door moeten schaatsen' en als ze het niet redden dingen mompelen over 'mentaliteit' en 'discipline'. En dan neemt u weer een handje Nibbits tussen het bierdrinken door. Eijerkamp is toch dicht. Op La Palma staat die ene televisies ingeschakeld op NPO1 voor het Olympisch kwalificatietoernooi schaatsen. Het is immers alles of niks voor de grootste schaatser aller tijden, Sven Kramer: eindigt hij in de top 3, dan gaat hij naar de Olympische Spelen. Faalt hij, dan is het voorbij. Ook is er voetballen in Engeland, Boxing Day, met Manchester City, Arsenalen Chelsea. En dan is er op de Belg ook nog eens een wereldbeker hardfietsen in de modder met Mathieu van der Poel tegen Wout Van Aert. Wat een heerlijk dagje.

UPDATE: 6.12.29 voor Sven Kramer. Uitstekend! Nu wachten op de rest

UPDATE: 1 Roest en 2 Bergsma sowieso naar Olympische Spelen, 3 Sven Kramer waarschijnlijk ook. Prima!

UPDATE: Mathieu van der Poel tweede bij fietsen. Wout Van Aert wint