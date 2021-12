Vandaag is er een mijlpaal in de geschiedenis van de mensheid. Weg met die video's van 10 uur regenen in het bos of van die muziek die mijn oudere zus zou uitkiezen voor haar crematorium uitvaart. Ze han ook Simon and Garfunkel Bridge over Troubled Water uitgekozen in het kapelletje van haar trouwen.

Zet je NASA-tv aan, nog 3 uur en 20 minuten kijken naar een stilstaande raket in de bossen van Frans Guyana, dat ligt naast Suriname, het is daar alles 4,5 keer groter dan in Nederland, dus op fietsafstand gaat het ech nie worden.

Maar om 13:20u gaat die raket lanceren en vanaf dat moment gaat alles verder automatisch en mag er niets fout gaan. Want in die raket zit opgevouwen en dubbelgevouwen de James Webb telescoop van 10 miljard US$ waar ze 20 jaar aan gewerkt hebben. Met een spiegel 6x groter dan de Hubble telescoop. Hij ziet dan veel verder terug in het heelal waar het eerste licht begint. En worden nog een heleboel nieuwe dingen ontdekt die we nog niet wisten. Want er is een oplossing voor die ontbrekende dark matter, dat er na de big bang de eerste 300 miljoen jaar toen er nog geen licht was zich allemaal joekels van zwarte gaten hebben gevormd waar later al die melkwegstelsels omheen zijn ontstaan, en dat al die zwarte gaten bij elkaar dus die ontbrekende dark matter kunnen verklaren. Is een theorie van Steven Hawkins, niet van mij.

Dus kijken om 13:20u en dan duimenndraaien dat alles werkelijk foutloos uitklapt en in die baan om de zon komt op x miljoen km van ons vandaan waar geen reparatieploeg naar toe kan.

En ik heb in Suriname gewoond, en ik weet uit minn hoofd dat het daar in Kourou krioelt van de kleine beestjes en insecten. Zal er net een klein spinnetje een klein spinnenwebje hebben gesponnen precies op zo'n sensor, of een rupsje heeft overnacht zijn cocon geplakt op zo'n sensor om te gaan ontpoppen, nou zeg dan maar dag met je handje tegen die hele telesoop. 20 jaar arbeid naar de klote, allemaal carrières kapot, mensen mekaar allemaal de schuld geven en NASA die over 20 jaar dan een keer sorrie zegt.

Wetenschap is zo leuk, lekker genieten vandaag, zowel van GeenStijl als van dit, ook voor al die eenzame mannenbroeders onder ons die door moeders de vrouw met een grote bek het huis uit zijn geflikkerd en ergens eenzaam op een huurzolderkamertje zitten en niemand meer iets om hun geeft tijdens deze donkere dagen tussen kerst en oud en nieuw, en bijt je nagels niet stuk!