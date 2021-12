We hebben Raymond van Barneveld bedankt voor alles wat hij voor ons heeft gedaan - in de tijd van Phil Taylor en dat moeders terug naar de keuken moest, want altijd als ZIJ voor de televisie kwam miste Raymond een paar dubbeltjes of tripletjes. Dankzij Raymond kregen we onze eerste Max Verstappen-ervaring. Of beter gezegd: bij Max Verstappen kregen we een Raymond van Barneveld-ervaring. Raymond was gestopt, maar hij is helemaal TERUG. Hij is niet de beste ooit, zelfs niet de beste van dit moment, niet de man die de meeste toernooien wint, niet degene met het hoogste gemiddelde, niet de beste finisher, niet de persoon met de meeste 180's, niet de man met de allermooiste techniek. Hij is gewoon Raymond, de grootste darter aller tijden. Onze antiheld speelt in de derde wedstrijd van de avond tegen voormalig wereldkampioen Rob Cross. First up aan de oche: Danny 'the Freeze' Noppert tegen Jason Heaver. LIVE RTL7, moge de beste Raymond winnen!