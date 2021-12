In de campagne voor de laatste Kamerverkiezingen is het vrijwel niet over 'ontwikkelingen rondom het coronavirus' gegaan. Er was welgeteld één partij met een alternatief plan voor de pandemiebestrijding, en dat was dan ook nog eens een debiel plan. Vervolgens werd er meer dan 270 dagen onderhandeld over een regeerakkoord, waarin geen enkele concrete passage over 'ontwikkelingen rondom het coronavirus' te vinden is. Je zou haast denken dat de politieke partijen in Nederland helemaal geen politiek bedrijven over 'ontwikkelingen rondom het coronavirus', terwijl het demissioniare kabinet wel de meest ingrijpende maatregelen in 80 jaar neemt vanwege 'ontwikkelingen rondom het coronavirus'. Wel wordt er in Den Haag voortdurend gedebatteerd over 'ontwikkelingen rondom het coronavirus'. Zo ook vandaag weer. Ze hebben zelfs kun kerstvakantie onderbroken voor een debat over 'ontwikkelingen rondom het coronavirus'. Terwijl de grap is: de 'ontwikkelingen rondom het coronavirus' trekken zich helemaal niets aan van de ontwikkelingen rondom de Tweede Kamer. Of is dat met de omikron-variant opeens totaal anders? Livestream na de break, medium hoopvol draadje over Londen hierrrr, Deense omikron-update F5'en kan daarrrr.