Twee dingen. Eén: stèl je zou naar Zuid-Portugal emigreren dan is het zelfs dáár onder het vriespunt dus dan kan je net zo goed in Nederland blijven. Twee: iedereen lult al een tijd over zware vorst en schaatsen en dus houden we lange termijn-kaartjes van meteorologisch instituut @Jantje_ maar weer eens goed in de gaten. En de GFS-kaarten geven aan het einde van de volgende week: vorst uit de hel, de Toscaanse jasmijn in de tuin kapotgevroren, E-e-e-e-erben aan tafel bij M en filmpjes van mensen die kokend water van het balkon flikkeren. Alles onder de -10 en voor het noorden mogelijk ook nog een pak sneeuw. Nu al zin in een Elfstedentocht die niet verreden mag worden, een NK marathonschaatsen dat niet gehouden mag worden, sneeuwballen gooien op de Grote Markt in Groningen wat niet mag en met 100.000 man schaatsen op de Loosdrechtseplassen waar iedereen dan achteraf over loopt te zeiken dat het te druk was. It sil heve!