Ach, zo'n initiatief vind ik niet zo erg. Zo lang het de eigen gezondheid betreft. Maar als het verbonden wordt met een moraal die zegt dat drinken 'kwetsend' is voor bijvoorbeeld moslims en dat het een daad van naastenliefde zou zijn om zich in het bijzijn van een of meerdere moslims te onthouden van het nuttigen van drank, dan slaan bij mij meteen de stoppen door. En ik heb het vermoeden dat het één zich inmiddels erg dicht bij het ander bevindt, en we ons al in een sfeer bevinden waarbinnen met het grootste gemak de innerlijke sharia van de moslim wordt betrokken op de hygiëne- en gezondheidsregels van de kafir.

Lang geleden woonde ik in een studentenhuis, en een van mijn huisgenoten besloot om vegetariër te worden en even later de stap naar het veganisme te maken. Ieder zijn eigen leven en zijn eigen keuzes, vond ik toen al, vrijheid blijheid. Maar op een ochtend, aangeschoven aan de gezamenlijke tafel, zat ik in zijn bijzijn vrolijk te ontbijten en beet hij mij plots toe "Goh, dat je het lef hebt om in mijn bijzijn vlees te eten!" Dat was voor mij het moment om te besluiten in dat soort situaties een duidelijke grens te trekken in wat ik van de ander accepteer en wat ik vind dat een ander van mij heeft te accepteren. Zo gauw het moralisme wordt, zo gauw het een kwestie van goed en kwaad wordt waarbij de ander zich als vertegenwoordiger van het goede ziet, meent om mij als vertegenwoordiger van het kwaad te zien en op basis van die inschatting het morele recht te hebben om te bepalen hoe ik me te gedragen heb, zit het voor mij zwaar fout. Er is dan, zo vind ik, geen sprake meer van gesprek, van dialoog, van uitwisseling van standpunten, maar van (een poging tot) morele dwang. Dat heet tegenwoordig al gauw "het gesprek aan willen gaan", alsof er nog altijd sprake zou zijn van een open gesprek.

Dus ja, als zo'n initiatief een open gesprek mogelijk houdt vind ik het prima, maar de kans is groot dat het al snel de vorm van morele dwang krijgt en via kruisbestuiving wordt gekoppeld aan kant-en-klare morele systemen waardoor de aanhangers van die systemen zich vervolgens gesterkt voelen in de juistheid van hun morele oordeel en met opgeheven vingertjes hun gelijk willen gaan halen.