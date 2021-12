Ondertussen in 020,

Trendwatcher Vincent Everts is aan het begin van de avond het slachtoffer geworden van een gewapende overval. Dat gebeurde in zijn eigen woning in Nieuw-West, terwijl hij te zien was in een livestream over de coronacrisis met Maurice de Hond.

De overval vond rond 17.20 uur plaats. Te zien is dat Everts op staat en tegen een van de overvallers "ik heb helemaal geen Bitcoin" zegt. "Ik ben in de uitzending en er loopt hier iemand met een...", zegt hij daarna. Vervolgens gaat het beeld op zwart.

Hele artikel + live video op AT5: "Trendwatcher Vincent Everts tijdens livestream in eigen woning overvallen"