Buitenlandse zaken en Defensie zijn toch redelijk zware posten lijkt mij. Ik verbaas mij er dan ook altijd over dat er in no time iemand, in dit geval 2 personen, aangewezen worden die die taken er "even" bijneemt voorlopig. Alsof de baas van een bedrijf tegen zijn magazijnwerker zegt: "Ik ben even 3 maanden weg, neem jij het voorlopig maar even over van mij". Zulke figuren zeggen dan gewoon, nou dat is goed ik zal me even een dagje inlezen en dan weet ik het wel. Kennis van zaken is kennelijk niet echt belangrijk dus.