@Eric Newby | 15-12-21 | 18:28: Hetzelfde zie je nu bij de 'discussie' rond de wolf. Voor zover je daar überhaupt van een discussie kunt spreken. De voorstanders van de wolf wíllen helemaal geen discussie, die vinden dat de wolf MOET. Punt uit. Want het moet van de EU, en van een conventie uit het verleden. Discussie over de wolf is wat hen betreft gewoon taboe.

Maar de eerste vraag die men zich had moeten stellen, nog voordat de eerste wolf zich hier vertoonde was, uiteraard: is er plaats voor de wolf in een klein, overgecultiveerde en overbevolkt land als Nederland.

En dan gaat het niet om de vraag of er genoeg te vreten is voor een wolf, aan prooidieren. Maar om de vraag of de overlast en schade die de wolf gaat geven acceptabel is voor de bevolking van het platteland, de boeren en de burgers.

Maar die vraag stellen is gewoon 'not done'. Gewoon een realistische inschatting maken is een taboe. Iedereen moet staan juichen bij de komst van de wolf. Eindelijk hebben we weer een 'toppredator' in Nederland. Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer en noem ze verder maar op, ze staan op voorhand al bijna te kwijlen van opwinding over zo'n stukje 'oernatuur' dat ons ecosysteem komt completeren. Maar ze houden totaal geen rekening met de Nederlandse context. We zitten hier niet in de Rocky Mountains of het noorden van Scandinavië, om maar eens wat te noemen.