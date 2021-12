Dat oeverloze gezeik over houtkachels.

Biomassa toch? Ik stook hout ja, veel ook. Hoeveel pallets er in de loop der jaren al door mijn houtkachel zijn gegaan? Honderden. Word gewoon weggegooid, nog steeds. Verbaas me vaak over het mooie hout. Niet zelden tropisch hardhout. Een tuinbank van het mooie spul gebouwd, een houtopslag, een tafel, word allemaal weggesmeten alsof het niets is. Dan loop je langs zo'n container, vraag even of ik het hout mag hebben en weer een halve kuub stookhout. En dat zou dan 'slecht zijn voor het klimaat'.

Hoe circulair wil je het hebben dan?

Dood- en doodvermoeiend, die belachelijke, onderdrukkende regeldrift, onder het mom van 'klimaat' of 'milieu'. Echt álles moet langs de klimaatmeetlat, het is wachten op het moment waarop men gaat stellen dat snert eten teveel menselijke scheten oplevert. En daarom snert verboden moet worden.

Al die moraalridders en overig gluiperig spul wat vingerwijzend langs de deuren wil gaan om je buurmens (sorry, moet van D66) eraan te naaien. GVD wat is dat toch een nare instelling. En die zuigende klierkopjes staan 's ochtends weer braaf in de file de diesel en benzine dampen te happen van hun mede forensen. Want daar ga je niet aan dood toch, daar kun je niks van krijgen.

Nah, Nederland begint een land te worden waar domweg níets meer mag wat niet via de overheid gereguleerd is. Het zál en móet kapot, die vrijheid. Beetje zelf je energie opwekken he?! Wat dácht U wel? Beetje asociaal zijn he? Niet mee willen doen met de rest! Nee, het is beter om je warmte van vadertje staat te kopen. Wat zeg ik? Beter? VERPLICHT!

De houtstookwarmte die je voor veel te veel geld verplicht koopt van de staat, is veel en veel beter en schoner dan de houtstookwarmte die je zelf regelt. Ja mensen, het is beter om verse bossen te kappen dan om pallets op te stoken die in een container liggen als afval. Omdenken, heet dat.