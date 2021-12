Nog even over dat onzalige communistische plannetje om in Utrecht 2000 tot 4000 euri subsidie (=gemeenschapsgeld) te geven per ingeleverde particuliere houtkachel. De allergoorste houtkachel van Utrecht staat gewoon in Utrecht en daar stoken ze allesbehalve Zwitsers. De Biowarmte Installatie Lage Weide (BWI) levert warmte voor 50.000 woningen, en dat gaat er ontzettend goor aan toe. Duurzame stadswarmte noemen ze het, maar het zijn misdaden tegen de menselijkheid. Een beetje houtkachel-bezitter stookt goedgedroogd hout. Dat wil zeggen haardhout met een vochtpercentage onder de 20%, en er zijn pro's die het zelfs op 12% houden. Maar in Utrecht stoken ze kletsnat GFT-afval en verkopen dat als duurzaam, gezond & klimaatneutraal. Check die video en zie (vanaf 0.40) hoe die drijfnattte houtpulp ligt te broeien in de opslag. Pure kanker.

Schaamteloos (quote van Eneco)

We gebruiken in de biowarmtecentrale vooral materiaal dat overblijft na het composteringsproces; de takken die uit het groenafval overblijven en nauwelijks verteren.

No way dat BWI Lage Weide stilgelegd wordt bij mist of windstil weer. En met driekwart westenwind per jaar in Nederland woont heel Utrecht dus onder de rook van die pulpstookcriminelen. Met dank aan Eelco Eerenburg van D66, die geuroverlast een "subjectieve beleving" noemt.

Bah. Drijfnatte broeiende teringzooi