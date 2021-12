Een regeerakkoord presenteren met samen 59 zetels in de peilingen, how low can you go?!? Dit is een verstandshuwelijk, deze vier kunnen zich geen verkiezingen permitteren.

De oversterfte door Corona wordt nog net overtroffen door de instroom van kansloze asielzoekers uit veilige landen op strooptocht. Vooral cis-gender mannen die van emancipatie of consent nog nooit gehoord hebben.

Alle vrijkomende sociale huurwoningen kunnen naar nieuwe statushouders, want we bouwen veel te weinig. De energietranstie stagneert aan een gebrek aan personeel. Wat de milieuvriendelijke, maar dus ook complexe nieuwbouw verder stagneert. Het stikstofcircus helpt ook niet.

Onderwijs is met diverse experimenten van niet vaccineren, steeds wisselend beleid rond aanwezigheid en een totaal gebrek aan personeel op zijn knieën. Gemiddeld hebben de kids een jaar achterstand, maar we hebben het docentencorps niet om ze een jaar extra onderwijs te geven. Het hele npo is een geldverbrander. Onderwijs blijft mensenwerk, je kan er geld verzinnen, maar je kan geen gemotiveerd, ervaren, fit of goed opgeleid personeel verzinnen.

De economie lijkt te groeien, maar dat is vooral inflatie. Zorgpersoneel, onderwijzers, politieagenten en brandweerlieden gaan er in harde koopkracht nu 3,5% in koopkracht op achteruit. Dat is twee weken salaris per jaar. Die personeelstekorten worden dus alleen maar groter. Het infarct in de zorg en onderwijs dus ook.

De clusterfuck bij de fiscus raakt inmiddels 275000 mensen, er is niets van de rechtsstaat over.

Het laatste OMT advies wil bij bijna 700 IC patiënten zijwaarts beweging. Hier zouden politici ene keiharde keuze moeten maken. Of je gaat in lockdown en je red die patiënten en de zorg, of je geeft alles vrij, stopt alle duizenden complexe coronapatienten in een sterfhuis en kiest voor reguliere zorg, inhaalzorg en een open samenleving. De tijd van aanmodderen is voorbij.

Liever gingen deze partijen een jaar onderhandelen terwijl de crisis in de zorg, rechtsstaat en onderwijs verder etterde. Het zou toch bijzonder prettig zijn als deze politici keiharde resultaten gaan afleveren.