Op het moment dat we dachten dat de coronacrisis ons al genoeg had afgepakt kan er ook een streep door de vroege wintersport. Oostenrijk houdt het nachtleven en de après-skibarren in ieder geval tot 10 januari dicht, dus het heeft geen zin meer. Want waarom zou u gaan skiën, danwel plankschuiven, als u daarna niet zeven bier en drie Fliegend Hirsch in uw mik kunt proppen in een volgepakte Nederlandse bar met loeiharde carnavalsmuziek en jolige meezingers voordat u uw tong in een Anne-Fleur met felroze skipak slingert en dat allemaal nog voordat u een riesenschnitzel in de lokale vreetschuur bestelt? Die halve liters van de plaatselijke SPAR wegtikken in uw eenzame hotelkamer is toch niet hetzelfde. Blijkbaar leverden de recente lockdown, de aangekondigde vaccinatieverplichting en het prikbordeel genoeg ruimte op voor het openen van de hotels, restaurants en skiliften, maar zijn feestende toeristen in volgepakte barren nog een bergpas te ver. Wat Oostenrijk na tien januari doet, is nog onbekend, dus er bestaat nog kans dat u later in het seizoen alsnog volledig naar de kloten kunt gaan onder begeleidende tonen van DJ Otzi. De vroege vogels vangen dit seizoen echter geen enkele worm en moeten het doen met het daadwerkelijke sportgedeelte van wintersport. Saai.