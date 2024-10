Makkers, wild geraas, staken. Sport livetopics doen we vaak voetbal of wielrennen of knokken enzo, maar plots zijn we megagoed in skiën. Zoals wij ook heel goed zijn in wielrennen en België goed is in helemaal niks. Marcel Hirscher Hert is van ONS. Nadat-ie eerst z'n medailles haalde voor Oostenrijk (land van z'n pa) gaat de Messi van de latten nu de medanjes halen voor Oranjerijk (land van z'n moe). NU LIVE op Eurosport: de opening van het seizoen, de eerste World Cup, op de gletsjer (die zijn er heus nog wel) van Sölden, met de oranje flits Marcel Hirscher. De knuffelmigrant van Marjolein Faber. Hup Holland, land van strudel und schnitzel und gröstl und Kaiserschmarrn und Weert und Doetinchem und so weiter! Hup Hirscher!