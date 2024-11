Read more on X

In #Winterberg (Hochsauerlandkreis) ist heute der erste #Skilift an den Start gegangen. Am #Poppenberg können die Besucher von nun an wieder auf die #Ski steigen. Die Liftbetreiber haben die Piste dafür mit #Kunstschnee bestreut. Die Beschneiungsanlagen sind eine Neuanschaffung…

Een GROEN bolletje bij de Poppenberg van Skilift-Karussell Winterberg met bij het vakje 'Besneeuwde piste' het antwoord: JAWEL. En op de pistekaart een geil groen streepje in een landschap van rode lijnen: ER IS EEN SKIPISTE OPEN. In Winterberg, skifavoriet voor weekendski en midweekgedoe van Nederlanders, vanwege slechts op drie uurtjes rijden. Heeft allemaal te maken met een nieuw soort sneeuwkanon. Conventionele kanonnen draaien pas lekker als de temperatuur onder het vriespunt komt, het nieuwe systeem (vijf miljoen euro) kan knallen ongeacht de buitentemperatuur. En dus kunt u skiën, vanaf gisteren, over een prachtige witte loper in een wereld van groen. En na het skiën de echte pret: GROTE STANGEN BIER!!