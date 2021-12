"Herstellen, Verbeteren, Borgen". Dat is de nieuwste strijdkreet van schadesecretaris Van Huffelpuf dus dan weet je wat voor knallerrr dit wordt, waarin alle problemen bij de meest corrupte staatsmachine met sprankelend optimisme en energieke doortastendheid gaan worden aangepakt. Het debat heet "Fraudeopsporing door De Belastingdienst" en dat klinkt misschien vaag en breed, maar we hebben de fraudeurs bij de Belastingdienst natuurlijk al lang opgespoord, want dat is de Belastingdienst zelf. Helaas is er nog niemand van zijn bed gelicht, nog geen topambtenaar in staat van beschuldiging gesteld en ook de meineedplegers tijdens de POCOB Toeslagenverhoren lopen nog vrij rond, waaronder Mark Rutte die nog gewoon premier van dit land in verval is. Wel is er een lullige naheffing c.q. administratieve sanctie opgelegd aan de Belastingdienst, maar die betalen ze vanuit uw broekzak aan hun eigen vestzak. (We pleiten alhier derhalve voor de Wet Vleugels, die ambtenaren zelf hoofdelijk financieel aansprakelijk maakt voor misdadig gedrag.) Enfin. Eigenlijk kun je maar één ding concluderen: belasting betalen is een strafbaar feit geworden, want je financiert een criminele organisatie. Livestream na de breek.

Ook daar hakken ze je kop er af als je geen belasting betaalt?