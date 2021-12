Goed plan, maar de praktijk is dan dat ambtenaren alles zullen doen om een persoonlijke boete te voorkomen in plaats van effectief en binnen de lijnen van de wet te werken. In andere woorden, al heb je dan honderd bulgarenfraudes, ze staan er bij en kijken er naar en halen dan hun schouders op, acteren is dan een risico vanwege het oerwoud aan onwerkbare en elkaar tegensprekende wetten die wij in dit land hebben. Dat zal dus in de praktijk betekenen dat er miljarden per jaar de put instromen en niemand wat doet.

Tevens zal het betekenen dat er lagere ambtenaren gepakt en geofferd worden en de hoge ambtenaren er mee wegkomen, zo werkt dat in de praktijk in dit land.