Bejaarden (45 jaar en ouder), altijd lastig. Als ze niet bezig zijn met de MAX Vandaag-puzzel, dan staan ze wel hinderlijk langdurig voor je in de rij bij de kassa cash te betalen, 10 eurocentmunt voor fucking 10 eurocentmunt. Of ze dringen voor in de rij bij om het even iets waar wat gratis valt te halen. Of ze houden met hun langzame rolatorgeloop het trottoir geblokkeerd. Of ze hebben de macht in handen in één van de Nederlandse ondemocratische deep staat-afdelingen van cultuur, media en Raad van State. Anyway, bejaarden = lastig, nooit nuttig. Daarom wil iedereen van bejaarden af (behalve de NPO want doelgroep). D66 ook. Vandaar dat ze bij D66 al jaaaaaaaaaren proberen het wettelijk mogelijk te maken om bejaarden zo snel mogelijk te ruimen met pillen van Drion en bonusrechten op vrijwillige levenseinde. Maar voor D66 Amsterdam (bekend van diarree) is dat nog niet voldoende. Bejaarden in Amsterdam wonen namelijk in huizen die groter zijn dan de 12m2 van een gemiddeld coronavernietigingskamp verpleegtehuis en dat is een soort diefstal, ofzoiets. Want in die ruime woningen kunnen ook best statushouders en uitkeringstrekkers. Echter, bejaarden anno nu worden 97+, wat dan weer veel te lang duurt voor D66020. Dus is het idee om bejaarden massaal uit hun woning te trappen, inclusief 10.000 euro oprotpremie, opdat Amsterdam (HOOP) een bejaardenvrije stad wordt met veel leegstand. Raarrrrrrrrr!

Beter treiter je al die tweeverdiende multikids D66 bakfietsgezinnen uit de stad, die wonen namelijk pas écht heel groot. Dat ruimt pas écht lekker op.

Stel je voor: een stad zonder blankblozende Thijs Kleinpastes met bruine schoenen, helemaal vrij van truttige bakfietsen en van die zogenaamd hippe fietsen met zo'n krat aan het stuur, nooit meer narcistische beterweters met zelffeliciterende functies, geen 'kijk mij eens een slimme vraag stellen waarmee ik mijn deugen kan etaleren' in het publiek van De Balie...oh man...wat een paradijs... Dát is pas hoop hebben!

GS Quizvraag: hoe groot woont Jan Terlouw (D66) eigenlijk? En hoe groot is dat appartementje van Pechtold ook alweer? En de ooit BENOEMDE ex-burgemeester Thom de Graaf, hoeveel starters en statushouders zouden in zijn villa passen? Hoe woont HAFMO eigenlijk? Heeft Laurens Jan Brinkheurst nog wat vierkante metertjes over voor een startersgezinnetje of 66? (Anders weet zijn dochter nog wel een leuk paleisje ergens.) Zou Reinier van Dantzig zelf eigenlijk veel overwaarde kunnen cashen op zijn voor een prikkie van paps gekochte familiehoekpandje in poepsjiek Zuid?

(De vraag stellen is 'm beantwoorden, antwoorden is niet nodig. Anders ja nu vooruit!)