Dat mensen moeten werken en dat er geld verdient moet worden is evident. Dat we Nederland niet in één groot nationaal park kunnen veranderen is ook duidelijk. De vraag is wel of we bepaalde activiteiten in zo’n dichtbevolkt land moeten willen. Vooral als het bedrijfsmatige activiteiten zijn die niet direct voor de eigen bevolking bedoeld zijn. Met sterk op de export gerichte bedrijven als de KLM, Schiphol, Tata maar ook de landbouw kun je jezelf afvragen of wij dat willen in ons land. Lastige kwestie, maar hij moet aan de orde worden gesteld. Moeten we niet naar een hoogwaardige industrie overschakelen en bepaalde activiteiten maar aan andere landen laten.