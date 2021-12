Ockje Tellegen van de vvd moet een debat over EMANCIPATIE leiden en dat is moeilijker dan haar vier kinderen opvoeden, zegt ze zelf. En dat komt een ietsiepietsie beetje door Sylvana Simons, die zich als kersvers Kamerlid soms opstelt als een kolonialist die andermans wereld ongevraagd aan nieuwe normen komt onderwerpen. Caroline van der Plas had het gewaagd zich af te vragen waarom we blank ineens 'wit' moeten noemen, daarop gaf Habtamu de Hoop van de PvdA een heel keurig en volwassen antwoord, waarop Caroline ook gezellig open-minded reageert, maar uiteraard krijgt Sylvana het weer voor elkaar om All Eyez On Me te gaan door via een geveinsd gevoel van oNvEiLiGhEiD door Harm Beertema ruzie te krijgen met de voorzitter. Het scheelde weinig of er werd met oliebollen en visafval gegooid, de Tweede Kamer is immers ook maar gewoon het marktplein van meningen in onze laatkapitalistische democratie. Maar ook zonder oliebollen was het weer SMULLEN GEBLAZEN.