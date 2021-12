De kolonisten-LARP'ers van KOZP reden met twee bussen onaangekondigd doch goed voorbereid maar (in hun eigen woorden) "spontaan" naar Volendam, waar ze uitstapten op de zaterdagmarkt waar geen Sinterklaas of Zwarte Piet te zien was en begonnen onmiddellijk met megafoons naar argeloze boodschappers "Volendam schaam je" te schreeuwen. Jerry Airfryer en zijn meute overlastgevers kreeg wat het wilde: een tegenreactie, in de vorm van eieren en oliebollen. De politie hield de groepen uit elkaar en sommeerde de duidelijk ongewenste opruiers te vertrekken. Missie geslaagd, want landelijke media gehaald. Waarom Volendam? Omdat de met belastinggeld gesubsidieerde Amsterdamse activistenclub KOZP letterlijk van mening is dat Volendam niet zelf mag beschikken over Volendam. Het staat letterlijk in een verklaring van KOZP: "We mogen het niet aan Volendam overlaten". Nou, dat maakte Volendam zaterdag zelf wel uit. En dat is precies waar Jerry Affiyie op hoopte. Kijk maar, wat een blij ei:

KOZP zit ook in de Tweede Kamer tegenwoordig, dus het verhaal krijgt nog een politiek staartje. Sylvana Simons heeft Kamervragen ingediend over wat zij zelf duidt als "racistisch geweld". Los van de discussie of Zwarte Piet "racistisch" is en mensen die het Sinterklaasfeest met Zwarte Piet vieren "racisten" zijn (zoals vandalen in Zaandam vrijdag nog beweerden): er was geen Zwarte Piet te bekennen op de Volendamse markt zaterdag. Toch werden de argeloze marktgangers voor 'racist' uitgemaakt, toegeschreeuwd door megafoons. De reactie op die actie is "racistisch geweld", aldus Sylvana. Nou beschikken wij over de dronebeelden van het hele spektakel, maar ook over een abonnementje op de ANP Beeldbank. Zo de foto's in die beeldbank één ding onomstotelijk bewijst, is het dat de overgrote meerderheid van de KOZP-'demonstranten' roomblank zijn:

Hier, het mapje (.zip). Met moeite ontwaren we een paar personen van kleur in de groep. De rest zijn allemaal zelfverklaarde erfzondedragers. Een soort bekeerlingen - het ergste soort, zoals u weet. De groep lijkt niet eens een goede afspiegeling van de Nederlandse diversiteit. Ze mogen bij KOZP wel eens aan hun quota gaan werken, want de menen van kleur worden gewoonweg uit hun eigen groepen gewerkt! Enniewee, of je nou wel of niet moet lachen om de gefrituurde kanonskogels die richting een bus vlogen (die PIET heet! En waar achterop een GGZ-sticker zit), van "racistisch geweld" was dus geen sprake. Mocht de optie tot zelfreflectie nog bestaan bij KOZP, Sylvana & hun Helper Witjes, geven we deze even mee: Soms heeft het helemaal niks met huidskleur te maken dat mensen gewoon niks van jou of je boodschap moeten hebben.

