In de sprint tegen klimaatverandering is het vizier enkel gericht op het terugbrengen van de CO2-uitstoot en verdwijnen nadelige effecten van de nieuwe technologie vaak buiten de oogkleppen van de groene strijders. Zonnepanelen zijn weliswaar een uitstekende manier om groene energie op te wekken, maar we concludeerden eerder al dat de geprezen panelen ook veel nadelen kennen die onze aandacht verdienen. Vandaag komt daar een extra rode vlag bij, want onderzoekers en producenten vrezen een enorme afvalberg als we niet gaan investeren in het recyclen van zonnepanelen. Want die mooie glimmende dakplaten bevatten waardevolle materialen zoals silicium en zilver die we met veel moeite (en CO2-uitstoot) uit de aarde trekken en nu na gebruik op de afvalberg belanden. Investeringen in het verbeteren van de recycling blijven momenteel achterwege, terwijl in 2030 (dat is dus al over acht jaar) naar verwachting al 250.000 panelen aan vervanging toe zijn. Doen we niets, dan gaan die gewoon door de shredder en verandert het symbool van de groene toekomst in een enorme afvalberg met onbruikbaar materiaal terwijl we alleen maar meer CO2 de lucht in pompen om meer panelen te fabriceren. Dus hier wederom de oproep aan de milieuridders: als jullie die ijsbeertjes echt zo belangrijk vinden, zet die oogkleppen dan af en kijk eens naar het grote plaatje voordat we meer problemen creëren dan we oplossen.

UPDATE: Opgelost! We dumpen ze gewoon in Afrika.