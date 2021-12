Nederland, Nijmegen, 01-12-2021 - Vanwege oplopende sterftecijfers plaatst uitvaartorganisatie Dela speciale koelunits. Foto: ANP / Hollandse Hoogte / Marcel Krijgsma

D66-senator en hoofd van de IC-afdeling op het UMC Groningen sloot een weekje coronadebatten af met de opmerking: “Feitelijk zijn we in code zwart beland”. Daarmee trok hij even een streep door het mooi-weer-spel van Mark & Hugo. Na bijna twee jaar coronacrisis en avondlockdowns was het leuk geweest als senatoren van de coalitie hun media en eigen kabinet tijdig informeren.

Er wordt terughoudend gedaan wie er nog naar de IC mag, de eerste maatregel van code zwart. Langdurig uitgestelde zorg leidt tot schrijnende situaties en onnodige acute zorg. Daar hebben ze het liever niet over, het debat bleef hangen bij 3G, 2G, 1G, QR-codes en pasje, ethische principes kan je eindeloos in zwelgen. De besmettelijkheid van de omicron-variant werd bijna vergeten.

Tien procent van de passagiers uit Zuid Afrika bleek besmet, 90 procent daarvan was gevaccineerd. 18 van de 61 passagiers had de omicronvariant. Binnen Zuid-Afrika steeg die variant van 1% naar 53% in twee maanden. (figuur4) Op basis van realtime wetenschappelijke gegevens kan je in een coronacrisis direct beslissingen nemen. Politici en medici leven in gescheiden werelden.

De totale IC-bezetting is nu 1048, mede dankzij 431 non-covid patiënten. Alle noodbedden raken bezet. Van u wordt verwacht even geen ernstig ongeluk te krijgen. Artsen en verpleegkundigen mogen 20 tot 30% meer werk verzetten, er is minder personeel per patiënt. Dit geeft naast slechtere zorg ook uitputting, burn-outs en uitstroom van ervaren personeel.

Lange wachtrijen remmen de testbereidheid verder, minder dan de helft laat zich na klachten testen. Artsen zijn strenger met het opnemen van patiënten in ziekenhuizen en intensive care. Deze drie cruciale indicatoren stijgen niet veel verder, omdat dit fysiek onmogelijk is. De testen, bedden en poppetjes zijn er niet. Met die cijfers toch een reproductiecijfer berekenen geeft een onderschatting.

Ik geloof de kentering van de deltavariant nog niet. Het kabinet verwacht meer effect van minder maatregelen. Plus dat de avondklok het verliest van een wekkertje. Sport en cultuur starten wat eerder, gaat gewoon door, zodat alle contacten tussen mensen die elkaar op school en werk niet zien, alsnog doorgaan. Het vriest, de ramen gaan dicht, er wordt ook minder geventileerd.

Na twee maanden zouden we een reproductiecijfer hebben van 0,99. Dan zou iedere vier dagen de instroom met een procentje dalen. Dat is onvoldoende bij het huidige gemiddelde van 53 IC-opnames per dag. Vermenigvuldigd met een gemiddelde ligtijd van twee weken ga je richting een IC-behoefte van 750, de honderd extra IC-bedden zijn niet genoeg, nog voordat het omicron-effect is ingecalculeerd.

Aparte noodhospitalen voor coronapatiënten worden zonder extra ervaren personeel een soort sterfhuisconstructie. Voor bed, bad en brood wordt gezorgd! Er wordt iets voor je gedaan! Zeer nuttig, isolatie voorkomt verdere verspreiding van coronalijders naar de rest van de samenleving. Het kabinet wil daarmee experimenteren. Een noodziekenhuis is een doofpot voor een zorginfarct.

De vergrijzing was een reden ziekenhuizen te sluiten en het aantal verpleegtehuizen te halveren, wat extra woningnood gaf. De eeuwige numerus fixus voor verpleegkunde en geneeskunde geeft een kunstmatig personeelstekort, wat wordt versterkt met een tekort aan begeleiding, stageplaatsen en specialisatieplaatsen. Wat in decennia is gesloopt, wordt niet in maanden herbouwd.

We krijgen weer ziekenhuizen met een zustersflat ernaast, want met de maandelijkse aanfluiting kan je ondanks fulltime ploegendienst plus een studie niet een huis huren of kopen. De coronapandemie zorgt voor extra werk, studievertraging en agressie. Militairen zijn niet alleen nodig om te helpen prikken, maar ook om ziekenhuizen te beschermen tegen wappies met “subversieve acties”.

Code Zwart begint met het weigeren van twijfelgevallen, we geven het op. Reanimeren doen we niet meer, de hoogste overlevingskans krijgt voorrang. Binnen de laatste fase krijgen patiënten met een kortere ligduur voorrang, coronapatiënten liggen lang op de IC, en worden dus geweigerd. Daarna is voorrang voor zorgpersoneel. Daarna selectie op leeftijd, gelukkig is Asha net onder de veertig!

Een vaccinatieplicht zou moeten beginnen met de verplichting van de overheid om met een vaccin te komen dat in enkele dagen specifiek is ontwikkeld tegen de delta- en omicronvariant, die beiden andere spikes hebben, en dus een afweerreactie met andere antistoffen eisen. Ik verwacht elk half jaar een nieuwe vaccinatiecampagne tegen een nieuwe variant met een nieuw vaccin.

Corona muteert bijna eens per week, hoger dan eerder gedacht. Een mutatie geeft een net ander virus. Sommige mutaties werken niet en verdwijnen, sommige mutaties werken zo goed dat ze zo veel besmettelijker zijn, dat ze hun eigen naam krijgen en wereldwijd om zich heen slaan. Het is onverstandig corona in de derdewereld de tijd en slachtoffers te gunnen een supervirus te worden.

Hoe meer we de derdewereld vaccineren, hoe minder besmettingen en hoe nieuwe varianten onze kant op komen. Zuid-Afrika heeft een vaccinatiegraad van 25%. De deltavariant heeft bij driekwart van de bevolking vrij spel. De omicronvariant zal eerder meer dan minder resistent zijn ten opzichte van de deltavariant tegen verouderde vaccinatie. Het wordt tijd de brand bij de buren te blussen.

Wie had ooit gedacht dat Sinterklaas spelen de oplossing is?