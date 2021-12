Het is weer eventjes glad, vroeger had je dat in de winter zonder code geel erbij. Voor de komende nacht wordt nachtvorst verwacht zeiden ze dan via de radio nieuwsdienst, of op het code zwart/wit televisie nieuws waar een handantenne op je televisietoestel heel lokaal voor veel sneeuwoverlast kon zorgen. Dan wist iedereen genoeg, het geven van mogelijk meer maatschappij ontwrichtende informatie werd toen nog overbodig geacht. Want de treinen reden nog steeds volgens het spoorboekje, zelfs als het 's nachts 20 graden vroor en overdag 10 graden onder nul bleef met overal een flink pak sneeuw op het dak. Toen hadden we nog weleens iets dat je winterweer kan noemen. Dat gebeurde niet altijd maar als het bijna zover was dan werd daar echt niet al dagen van te voren eindeloos vaak voor gewaarschuwd.

Een overdaad aan kleurcodes, van groen naar geel en verder via pimpelpaars naar zwart zorgt dat waarschuwingen niet meer goed doordringen. En dan krijg je van die situaties bij zo'n huisstijl kleurcode geel/zwart supermarkt waar achter kassa 1 een mevrouw staat overdreven met zo'n plastic beschermingsscherm voor haar gezicht die haar jonge puber collega opdracht geeft bij te draaien bij kassa 2 die een nogal nauwe gangpadruimte van kassa 1 is verwijderd is terwijl de andere kassa's gesloten blijven. En zo ontstaan er twee rijen kwebbelende huisvrouwen (met een wat oudere man ertussen) die onnodig dicht op minder dan een meter naast elkaar (zonder plastic veiligheidsscherm ertussen) voor de kassa's wachten.

Nu hebben we weercode groen (als waarschuwing dat er geen waarschuwing is) en code geel. Dus beste mensen van buiten de Randstad, pas vandaag goed op je eigen veiligheid, zowel binnen als buiten de supermarkt, want er wordt buiten lichte (nacht) vorst verwacht. Verder kan het zonnetje vandaag soms schijnen en vanavond misschien het maantje door de bomen. Makkers, staakt uw wild geraas, probeer het gezellig te houden en nog een ergerlijke groengele dag toegewenst met vanavond een stamppotje zuurkool (code geel) of stamppot boerenkool (code groen) op de tafel gezet.