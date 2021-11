Voorzichtig op de weg, lui. Het regent en het vriest en het hagelt en het sneeuwt en het nattesneeuwt en het ijzelt. Perfect weer om een blokje op het vuur te gooien (vochtpercentage < 20%), te kijken of de radio van opa het nog doet en dan gewoon lekker THUIS te werken. Scheelt ook weer gezeik met Jeroen van sales en Jeanine van de balie, want De Graafschap heeft verloren en Feyenoord speelde gelijk. Op de weg is het glibberen en glijden geblazen: ondanks de eerste massale inzet van strooiwagens (strooikaart HIER) meer dan een uur (!) vertraging op de A58, bij Hoevelaken moet u maar linksaf, het gebruikelijke gezeik rond Amsterdam en eerder was het al slippen in Zeeland. Aangezien er her en der ook wat vlokjes sneeuw zijn gevallen zullen de treinen ook wel niet rijden, maar daar kijken we niet eens meer naar. Succes!