Twee weken na de rellen, het zware vuurwerk, de waarschuwingsschoten, de brandende politieauto's en de gerichte schoten in Rotterdam volgt vandaag de aftermovie. Niet op het grote witte doek, want dat mag niet na 17:00 uur, dus gewoon ouderwets op uw persoonlijke beeldbuis in het hitprogramma Bureau Rijnmond. Normaal gesproken de plek om te zien welk bontkraagje welke snackbar heeft overvallen of te gluren naar exclusieve beelden van de laatste Feyenoord-rellen, maar vandaag vertoont de show deze twee groepen in combinatie met wappies en andere ontevreden Nederlanders die gezamenlijk de politie te lijf gaan in verband met de laatste Mark & Hugo persco. Durf nu nog maar eens te beweren dat dit kabinet niet voor saamhorigheid zorgt in dit land. De video van vandaag levert een setje van negen vrolijke verdachten op, waarvan er eentje tussen het politiebelagen door zelfs tijd vond om naar de camera te zwaaien. Er zit ook nog een geblurd gezicht tussen, waarvan de politie blijkbaar al wel weet dat hij minderjarig is, maar toch de hulp van het volk nodig heeft om hem in de kraag te vatten. Enfin, kent u of bent u één van deze reljongens, meldt u dan vooral even bij de plaatselijke bromsnor. Alvast bedankt!

Hallo vriend

Bontkraagje, maar dan bleker

ME'er zoekt zijn vermiste danspartner

Puppytrui was ook stout

Brave mondkapjesdrager

Beroerder van staven

Deze had al op bed moeten liggen

Vlaggenmans

En natuurlijk vrolijke zwaaivriend