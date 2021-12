Alles is vandaag de dag "life style", ook het demonstreren, het ergens tegen zijn. Het moet goed voelen, als een te dure latte of een glas havermelk, of als die sportschoen, die merkkleding, of juist niet die merkkleding maar dat baardje of dat knotje, of allebei. Het moet aangenaam zijn, als die iPhone, die airpods, die playlists, die accounts, die selfies, die corona-feestjes.

Het gaat niet diep, het raakt niet echt, het is gemakkelijk te verteren, noopt niet tot hongeren of het verdragen van zware kost, het maakt niet eenzaam en verstikt niet, nee, het is aangenaam verpozen, genoegzaam gelijkhebben, narcistisch navelstaren, bellen blazen binnen de eigen bubble.

Dus kun je ook lenen van de ander, jatten van de ander, overnemen, confisqueren, je toeëigenen wat eigenlijk helemaal niet van jou was. Die latte is tenslotte ook gejat, alles is gejat, bijeengeveegd, bijeengegaard. De wereld ligt nou eenmaal aan je voeten, en je kunt ongehinderd en op het onbeschaamde af rommelen in alles wat een ander van waarde was of nog steeds is, je eigen herschikking maken en dan gewoon maar iets roepen, zoals "Zwarte Piet is racisme". Wie Zwarte Piet is of was doet er niet toe, wat de geschiedenis van die mythische figuur is, who cares, en wat racisme is of niet is doet er ook helemaal niet toe, evenals de vraag wat de Hollanders van toen nou eigenlijk op hun kerfstok hebben gehad, en hoe zich dat verhield tot de wandel van diegenen met wie zij handel dreven. Nee, ben je mal, je zegt gewoon "Zwarte Piet is racisme" omdat je denkt daarmee een statement te maken, en het maken van een statement voelt lekker, voelt warm, maakt dat je je verbonden voelt met je mede-strijders die óók helemaal niet hoeven te weten wat ze nou eigenlijk staan te schreeuwen. Want een statement is een statement, iets wat past in je "life style". Zo nu en dan een ferme statement maken doet je voelen dat je leeft, dat je ertoe doet, want er wordt gereageerd op dat statement, en dan voel je dat je niet voor niets leeft, dat je iemand bént, dat er naar je geluisterd wordt, dat ook die aandacht te koop is, precies zoals die latte en die airpods.

Alles is te koop, alles is binnen bereik, alles ligt gestreken en gevouwen klaar, ook de kennis van goed en kwaad. Klaar om geconsumeerd te worden.