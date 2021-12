Typisch voor de huidige staat van Nederland; niet alleen weet de overheid in veel gevallen niet wat het doet, maar ook heeft het Rijk geen idee wat het bezit. Volgens de Rekenkamer ligt er bij de rijksoverheid geen volledig overzicht van de bezittingen. Heeft de overheid een eigen pizza bezorgdienst? Het staat niet in de boeken, maar dat sluit dus niets uit. Hebben we een voorraadje eigen kernwapens liggen? Geen idee, zou zomaar kunnen. Bewaren we ergens in een bunker een perfect exemplaar van Bigfoot op sterk water? We kunnen het niet uitsluiten. Een grote kluis met alle kwartjes van Kok? Goed mogelijk. Een verlaten loods met 99.998 door de staat ingekochte Amalia-boeken? Met zo'n administratie zullen we het nooit weten. Kunnen we om lachen, maar doordat de overheid niet weet wat het bezit en wat deze bezittingen waard zijn, is er ook geen goed zicht op de bijhorende budgetten voor beheer, onderhoud en vervanging, waardoor steeds meer ministeries in de rode cijfers duiken of hoognodig onderhoud aan bijvoorbeeld de ICT-systemen niet kunnen betalen. Het wordt dus hoog tijd dat iemand die administratie op orde gaat Marie Kondo'en, want anders weten we nooit waar we aan toe zijn met dit land.