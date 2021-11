P. Amalia is bijna achttien jaar en als cadeautje krijgt ze twee documentaires, jaarlijks anderhalf miljoen euro, een replica van de kroon van haar pa (voor als-ie ompleurt) en een boekje van de linksback van de Nederlandse literatuur, namelijk zangeres (?) Claudia de Breij. U kunt het vanaf vandaag bestellen en het belooft veel en dan nog een beetje meer. Neem de anekdote op de achterflap: 'Hoi ik ben Claudia de Breij en toen ging ik bij Amalia op bezoek en ik pakte een aantekeningenboekje met een gele kaft en toen zei Amalia: "Waarom niet oranje?" Pas toen ik haar aankeek zag ik haar spottende blik'. JEZUS WAT ONTSTELLEND SPANNEND. Wat een Proustiaanse bravoure. Mocht u nog steeds niet met de muis boven de koopknop zweven, hieronder een overzicht van de koppen die de media hebben gekozen, toen de lange lul van de Rijksvoorlichtingsdienst hun drukpers penetreerde.



De T.: 'Prinses Amalia: 'Ik heb me lang in slaap gehuild''

Volgens recensent Wouter de Winther (zeg maar de prinses van de parlementaire pers) is het boek van Claudia 'een zeldzaam portret'. En Amalia moest ook huilen, want ze had een vriendinnetje, maar dat vriendinnetje wilde opeens geen vriendinnetje meer zijn



Trouw: 'Ik ben geboren binnen een leven en dat heb ik geaccepteerd'.

Dit gaat mogelijk over haar gender, nog uitzoeken



NRC: 'Ik geef mijn leven aan Nederland'.

Ze geeft haar leven niet aan Djibouti of Andorra, maar aan NEDERLAND

NOS: 'Het moet maar'.

Vanochtend hoofdschuddend op de wc



De Volkskrant: 'Als mijn vader nu iets overkomt, zou ik vragen of mijn moeder het eerst een paar jaar wil overnemen'.

Mocht Willem-Alexander tijdens het oversteken geschept worden door een Jeep krijgen we Máxima. MAAR, Amalia heeft wel tegen haar vader gezegd: "Blijf jij maar gewoon lekker gezond eten en veel sporten." Lekker jagen op fazant enzo

NieuwNieuws: 'Nieuwe foto's van prinses Amalia met de groetjes van Claudia de Breij'.

Er zijn naast negenmiljoen nieuwe foto's van Claudia de Breij kennelijk ook foto's van Amalia maar die zijn kwijt tussen ALLE FOTO'S VAN CLAUDIA DE BREIJ

RTL: Kroonprinses Amalia legde zich op haar veertiende neer bij haar toekomst

De rest van Nederland legt zich gemiddeld zo'n twintig jaar later neer bij de toekomst. Bij de koffieautomaat, tijdens een gesprek met Jeroen van sales, en dan is plots duidelijk: nee, dit gaat 'm helemaal niet meer worden



AD: 'Soms wordt het me allemaal te veel en dan praat ik met iemand'.

Dit gaat weer over Claudia de Breij (toch?) en zo is de cirkel rond

Nou ja kijk zelf maar, effe kaliumchloride in de ogen druppelen