Een soort omikron-variant van Kick Out Zwarte Piet: bij het Horizon College in Alkmaar (mbo) vinden ze saamhorigheid en inclusie heel erg belangrijk en daarom schaffen ze het Sinterklaasfeest af. Toch gek. Blijkbaar geldt inclusiviteit opeens niet voor een 300 jaar oude Turkse heilige die gewoon heel erg veel van kinderen houdt. Blijkbaar geldt saamhorigheid opeens niet voor goedheiligmannen met een rode jurk, een grote baard en een mijter op hun kop. Raar toch? Misschien heeft de moeder van Sinterklaas een keer iets over de islam gezegd en heeft hij daar te weinig afstand van genomen ofzo. Hoe dan ook. Hele mail, uit onze mail, na de breek.

Tekst mail

Beste collega’s, beste studenten,

Het is bijna december, de donkerste maand van het jaar. En tegelijkertijd is het ook een maand vol met lichtpuntjes. Lichtpuntjes in alle soorten en maten. Gezelligheid, cadeautjes, versierde huizen en straten, voor iedereen op zijn of haar eigen manier. Samen vieren is fijn, maar soms wordt de gezelligheid bemoeilijkt. We zitten momenteel in een ingewikkelde tijd. Met sterke meningen over wie wat zou moeten en mogen, of juist niet zou moeten en mogen. Iedereen kent hier wel voorbeelden van op school, je vriendenkring en binnen je familie.

Saamhorigheid

Saamhorigheid, misschien een wat ouderwets woord en toch wil ik dat hier gebruiken. Omdat het precies aangeeft waar we als Horizon College in geloven….we horen samen te zijn….met alle verschillen die ons eigen zijn. Alleen als we samen zijn, kunnen we onze krachten bundelen. Alleen samen kunnen we onze studenten en onszelf verder ontwikkelen. En daar hebben we iedereen bij nodig omdat iedereen weer eigen unieke kwaliteiten meeneemt.

Verbinding laten groeien

Daarom onze boodschap voor de maand december, te beginnen in 2021, maar wat ons betreft vanaf nu ieder jaar in december. De oproep luidt: laten we vieren wat ons bindt, niet kijken naar wat ons verdeelt. We kennen waarschijnlijk allemaal de uitspraak ‘wat je aandacht geeft groeit’. Met dat motto hebben wij besloten dat we in de maand december volop aandacht gaan geven aan saamhorigheid en inclusie. Zodat we positief en blij het jaar kunnen afsluiten. Zodat onze verbinding kan groeien in een tijd waarin dat zo broodnodig is.

Veel te vieren

In het verlengde van deze boodschap vieren we in het Horizon College niet langer het Sinterklaasfeest. In december zijn er gelukkig veel momenten om te vieren, die bijdragen aan verbinding, saamhorigheid en inclusie. Maar ook zelfgekozen momenten om in de klas of met je team samen te zijn, aandacht te hebben voor elkaar of gezamenlijk het jaar af te sluiten. Doe dat vooral en doe dat op een manier waar iedereen zich prettig en erkend bij voelt.

We denken dat deze beweging naar verbinding, saamhorigheid en inclusie nog kan groeien de komende jaren. We nodigen jullie uit om mee te denken en mee te ontwikkelen, houd HorizonNet in de gaten voor meer informatie.

We wensen jullie allemaal een hele fijne en saamhorige decembermaand.

Namens het directieteam

[naam bestuursvoorzitter]