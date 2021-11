Ach als je business grotendeels bestaat uit een naam uitventen moet je niet huilen als men je ziet als een gevaar voor je reputatie. Hoort nu eenmaal bij de business. Volgens zijn dit soort reputatieclausules standaardonderdeel van ieder sponsorcontract en ik vermoed dat deze deal van Erica daar op lijkt. Haar claim to fame is bovendien het feit dat ze de dochter is van. Dus ja, die relatie is relevant. Het matrassenbedrijf wil zoveel mogelijk matrassen verkopen en ziet de Meilandjes als een risico.

Het alternatief is dat Erica een vak leert of iets maakt dat men wil omdat het kwalitatief het beste product is. Maar dan moet je wel iets kunnen en daar zit waarschijnlijk het probleem.

En ja, ik vind het ook triest dat dit soort uitspraken kennelijk al tot slechtere verkoopcijfers zouden kunnen leiden. Evenzo is het triest dat deze familie bekend is zonder enige prestatie te hebben geleverd en dat die bekendheid al genoeg is om rijk te worden. Het zal allemaal wel. Middelmaat is troef.