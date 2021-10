"Ik vind dat er niet meer islam naar Nederland moet komen. Daar moeten we gewoon van af."

I couldn't agree more. Maar in plaats daarvan gaan we 'gewoon' door met het binnenlaten/binnenhalen van duizenden en nog eens duizenden moslims per jaar, recentelijk weer duizenden Afghaanse eitjesbakkers en ''oliemannetjes'' (zie artikel in de Volkskrant vandaag over een Afghaanse tolk die veel gewerkt heeft voor westerse landen - dus niet uitsluitend voor Nederland - en die wel met zijn 'kerngezin' naar Nederland mag komen, maar niet zijn moeder en zus mag meenemen. Die zitten nu in Dubai - 'veilig' genoeg zou je denken - maar:

"Afghanen kunnen vrij naar de VAE reizen, maar moeten in hun eigen onderhoud voorzien."

"Hoe kunnen zijn analfabete moeder en zus in de VAE in het eigen levensonderhoud voorzien? Erken dat dit een schrijnend geval is."

En dus moeten die twee ook naar Nederland. Wat is dan eigenlijk het verschil tussen Nederland en de VAE? You do the math.

Ook vandaag in de VK: vijf goedgekeurde aanvragen om nieuwe islamitische middelbare scholen op te zetten:

"Het gaat om aspirant-scholen in Amsterdam (twee), Utrecht, Den Haag en Schiedam. Daarmee komt een verdriedubbeling van islamitisch middelbaar onderwijs dichterbij: nu zijn er slechts twee islamitische middelbare scholen."

Dus de islamisering van Nederland gaat feitelijk ''full throttle' verder. En vind je dat allemaal niet zo'n geweldig dolletjes idee, zoals kennelijk deze Erica Renkema, dan 'mag je dat niet zeggen'. Althans, de linkse goegemeente - zoals een Han vd Horst, die ik het al een paar keer heb zien doen op de Joop, oa bij ondergetekende voordat ik jaren geleden een permaban kreeg: ''Ach, jongen, mag je dat niet zeggen, joh? Van wie dan niet?'' - beweert altijd wel dat er VvMU is, ook voor de Erica Renkema's onder ons, en dat is uiteraard zo in de zin dat je niet in de gevangenis belandt voor je mening, maar feitelijk word je in de MSM 'geostraceerd'.

Anyway, ruim 26 miljoen moslims in (Noord)West-Europa, waarvan 1,2 miljoen in Nederland, vind ik allang rijkelijk teveel van het goede. Een langdurige, meer dan 40-jarige ervaring heeft ons geleerd dat de islam uiterst slecht compatibel is met algemeen geaccepteerde westerse normen en waarden.