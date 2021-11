Nou, die Wilfred Takken wil dat boek niet verbranden, maar hij raadt de lezers af het boek te kopen.

Tsja, dat mag hij natuurlijk als recensent. Maar zijn reden om het af te raden rammelt wel heel erg, vind ik. Hij vindt Erica ''racistisch''. En op grond waarvan? Omdat ze kennelijk stevige kanttekeningen plaatst bij de aanwezigheid van moslims in ons land - die in ca 55 jaar van praktisch zero naar 1,2 miljoen is gegaan - en eea geen onverdeeld genoegen of 'verrijking' vindt. Nou is er volgens mij zelfs geen één politicus meer te vinden die dat woord de afgelopen 20 jaar nog in de mond heeft genomen, en hebben we vrijdagavond en zaterdagavond in Rotterdam en Den Haag weer eens een fraai staaltje gezien van hoe die 'verrijking' in de praktijk vaak uitpakt, maar iedereen die al die moslims en allochtonen in Nederland nou niet meteen het geweldigste idee ooit vindt (vanwege slecht compatibele normen en waarden en een, ja, laten we het maar gewoon noemen voor wat het toch uiteindelijk is: een achterlijk, intolerant, vrouwonvriendelijk, vaak agressief, kutgeloof) en dat in een soort van biografie/egodocument (ik weet niet precies wat het is, heb het niet gelezen) opschrijft zonder eea uiterst omfloerst en 'genuanceerd' te formuleren (Takken geeft als voorbeeld: ''moslims, Turken en vluchtelingen die – voorbeeldzin – „de boel verkrachten, steun trekken, en weet ik het allemaal”), dan schrijf je in zijn ogen niet langer een bio/egodoc, maar een ''haatzaaiend pamflet van een realityster" en dat "maakt dit werk gevaarlijker dan boeken van gelijke strekking door politici als Thierry Baudet en Geert Wilders.''

Het lijkt me allemaal zwaar overdreven onzin van die Takken. Maar goed, het is allemaal business as usual, same old shit: als je bepaalde opvattingen hebt en die ook uit, dan word je door de dominante politiek-culturele elite van Nederland 'kaltgestellt'; dat is sinds Pim Fortuyn eigenlijk nooit wezenlijk veranderd.

Laat haar 'wraak' maar zijn dat haar boek honderdduizenden exemplaren gaat verkopen.