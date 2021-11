"Deze oorlog kent alleen maar verliezers."

De grote verliezer is de traditie. Tradities veranderen, zo hoor je de deugdzamen prevelen, dus kun je en mag je niet tegen verandering zijn. Dat is een drogreden uiteraard. Dat tradities veranderen weten we allemaal. De Geschiedenis staat niet stil, en elke dag is de wereld anders dan de dag ervóór. Maar we weten niet tot in detail wát er veranderd is tenzij we die verandering hebben afgedwongen of doorgeduwd of opgelegd of geforceerd. De Geschiedenis gaat z'n gang, heeft zelf geen moraal, geen beginpunt en geen eindpunt, geen doel en geen richting. Pas van een afstand en meestal achteraf denken we er een lijn in te zien, in de ontwikkelingen, en formuleren we een theorie die moet beschrijven en verklaren wat er gebeurd is en waarom. En dan denken we het verleden te begrijpen, te doorgronden, te snappen, en schrijven we er boeken over en creëren we leerstof om onze kinderen te onderwijzen. Zo hanteren we nu met terugwerkende kracht een narratief over "de" kolonisatie en "de" dekolonisatie, en verweven we dat met onze huidige kennis van goed en kwaad. Dat heet kritische geschiedschrijving en bestaat uit het oordelen over en veroordelen van veel wat onze voorvaderen naar wat wij denken te weten gedaan hebben en hebben nagelaten. Er moet, zo zegt die kritische geschiedschrijving, gecorrigeerd worden op wie en wat wij waren, we dienen onszelf ten opzichte van onze voorvaderen te positioneren en daar waar het "hoort" afstand te nemen of ons verantwoordelijk te voelen, en zelfs, om helemaal aan de goede kant van de Geschiedenis te kunnen staan, schuld te belijden en excuses te maken. Maar de Geschiedenis heeft geen goede of slechte kant, nee, wij zijn het die elke dag opnieuw positie willen kiezen ten opzichte van een geïnterpreteerd verleden, en bij het aanbreken van een nieuwe dag blijken die posities alweer achterhaald en dient er opnieuw te worden geschoven.

Maar wat ingrijpender is, en bijzonder risicovol, is de neiging om niet enkel het verleden kritisch te bezien, maar vanuit die kritiek in het heden te willen ingrijpen en tradities te veranderen of te vernietigen nog vóórdat ze tot de Geschiedenis gaan behoren. Dat tradities veranderen wil niet zeggen dat het daarmee geoorloofd is om verandering af te dwingen, om naar eigen inzicht en vanuit de eigen kritische posities actief sturend in te grijpen, overal daar waar de traditie leeft.

Actief boeken uit een bibliotheek gaan halen, boeken verbranden dus, is actief inbreken op de loop van de Geschiedenis op een wijze die de ander van zijn vrijheden berooft. Wat gisteren nog gelezen mocht worden is vandaag verdwenen omdat jij vindt dat het beter is dat de ander bepaalde teksten niet meer onder ogen krijgt. Zeg wat je van bepaalde lectuur vindt, veroordeel het, nagel het aan de schandpaal, ga zeuren bij Jinek, ritsel subsidie, demonstreer, schrijf pamfletten, boeken, maak films als je je moraal uit wilt venten, maar ga de ander niet beletten om dat te lezen wat jij verafschuwt. En als je succes hebt met te campagnes, als je een snaar raakt, als je verhaal werkelijk aanspreekt, dan zal over een tijdje, niet morgen, niet overmorgen, misschien over een jaar of over tien jaar de Geschiedenis zijn loop hebben gehad en niemand meer de wil hebben om dat te lezen wat jij verafschuwde.