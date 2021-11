Zeg, die Mark Rutte, die kan echt dingen hè. Iedereen vindt hem maar een nare fluim met z'n leugens, doctrines, shitloads aan ambtenaren met 8k pm, appeltjes, fietsfotoos en voorliefdes voor spichtige heksen van het kaliber Kaag, Becker, Hermans, maar daags na de ootmoedige donderpersco gieren de coronacijfers alweer naar beneden. Kiek dan. Het aantal gemeenten met FORSE DALING is 2 x zo groot als het aantal gemeenten met FORSE STIJGING. Nog maar 1 gemeente met FORSE STIJGING, en het is.... *tromgeroffel* Schiermonnikoog. Het sufgeprikte Waddeneilandje dat maandenlang groener dan groen was op de nationale keronakaart telde maar liefst +4 positieve testen & op een bevolking van anderhalve man en een paardenkop is dat meteen "fors". Nog meer goed nieuws. “The new Omicron variant of the Coronavirus results in MILD disease, WITHOUT prominent symptoms.” -Angelique Coetzee, the chairwoman of the South African Medical Association." HOERA, HET IS MAAR EEN GRIEPJE, we mogen weer naar de kroeg... Oh, daar bent u al.

VENLOVERWELKOMT

"Pagina niet gevonden"

Zwaaien naar Freek Vonk