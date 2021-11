Bestaanszekerheid is een luxeproduct geworden maar de overheid heeft het in overvloed. Net als geld. Geen cent van zichzelf, maar dat weerhoudt Vadertje Staat niet van grif uitgeven natuurlijk. Zoals aan bovenstaande voorlichtersfunctie. Bijna 8000 piek voor niet eens een volledige werkweek. Dit is waarom journalisten zo vaak overlopen en woordvoerder worden. Minder hard werken voor meer geld en een vast contract. OK, dit is een leidinggevende functie en geen stageplek 'Sociale media monitoren zodat Hugo weet waar zijn beste fotokansen deze week liggen', maar in Den Haag is iedere derde ambtenaar “teamleider” of “stuurgroepvoorzitter” en lid van een “MT Dit-of-Dat”. Of je 't nou leuk vindt of niet: de overheid is simpelweg een goede werkgever in dit land. Goede salarissen. Uitstekende cao’s. Brede groeimogelijkheden.

Dat dus in tegenstelling journalisten, die door een benepen redactiemoraal beperkt worden en tegen tijdelijke freelance contracten voor 10 cent per woord Belgische aandeelhouders moeten plezieren maar wel met hun kop in de gure wind van het opinieklimaat mogen gaan staan. Leuk als je jong bent maar je wil op een gegeven moment toch een koophuis kunnen verwerven (in een hysterische markt) om kindjes te kunnen gaan maken (ook al een peperdure hobby) dus dan wil je een beetje zekerheid en een cao met veel papadagen, thuiswerkmogelijkheden en/of een kinderopvang op de begane grond van het ministerie.

Dus, als je lekker boeren en vissers kapot wil maken voor 8000 euro bruto per maand - en welke randstadjournalist wil dat nou niet? - dan heeft Carola Schouten nog wel een baan voor je, als "Manager communicatieadvies en online". Vooruit, in het landsbelang van een natie in zijn nadagen!