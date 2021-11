De samenleving verhard. Kijk naar ons voorbeeld: de politiek. Normaal een debat voeren kunnen ze niet (meer). De een wordt voor Nazi uitgemaakt en de ander voor massa moordenaar. Zit het enkel in taalgebruik? Ik denk het niet. Ik denk dat het ook frustratie is. Dat bepaalde partijen de kiesdrempel halen en een deel van het volk mogen vertegenwoordigen. De andere frustratie dat de oppositie voor spek en bonen mee doet. Elke kritisch vraag wordt ontweken, door telkens hetzelfde antwoord te herhalen. Het gaat niet meer over de inhoud. Het gaat over de zin door drammen. Dat gaat al met de EU, nu Corona en morgen is er wel weer een ander onderwerp. De oppositie bestaat niet meer. Het is niet meer dat de volksvertegenwoordigers gezamenlijk tot goede ideeën komen. Dat ze iets opperen en dat alle belangen worden meegewogen. Zodat ze samen tot een passende oplossing voor Nederland komen. Nee, het wordt achter gesloten deuren beklonken. Niemand mag meeluisteren, behalve de regering. Handjeklap achter diezelfde deuren. En dan is het zo. De show wordt opgevoerd voor de camera’s. En dan is de nieuwe maatregel een feit.

Het fysieke geweld zal ook deels die frustratie zijn. Het inperken van vrijheden van mensen en het verharden van de maatschappij. Protesteren hoort niet op een achteraf veldje te gebeuren, maar midden in de samenleving. Een klein beetje burgerlijke ongehoorzaamheid hoort daarbij. Denk aan flink herrie maken of een file veroorzaken. Maar politiebusjes in de fik steken? Dat niet. Mensen zijn het blijkbaar zo zat dat ze hun frustratie kwijt moeten. Dus wie zijn de sjaak? De mensen die handhaven. Want die zijn ‘voor’ het beleid. Kun je wat van vinden, maar politiemensen zijn ook mensen. En die hebben ook een mening. Daarbij kan ik mij voorstellen dat sommige van de politiemensen ook in een spagaat zitten als zij het niet eens zijn met het beleid. Maar wat doe je dan als je al 30 jaar bij het korps zit? Ga je je baan op het spel zetten? Het is principes waar we het over hebben en die zijn heel erg persoonlijk.

Ondanks dat het grote maatregelen zijn heeft iedereen zijn/haar eigen afweging om ergens voor of tegen te zijn. Nu helpt het ook niet dat politici zich bedienen van spierballen taal (Grapperhaus, De Jong en Bruls). Supporters moeten hun monden houden en blijven zitten. Clubs moeten punten in mindering krijgen en wat Bruls allemaal brult.. En alle mensen die hebben gedemonstreerd in Rotterdam zijn idioten volgens Rutte.

Wat wij nodig hebben als samenleving is begrip. De nuance. Het is niet allemaal zwart/wit. Was het maar zo simpel. Elke keer wordt de burger door de mangel genomen. Ik vraag dan welke zittende machthebber leert eens om begrip op te brengen. We hebben geen hardheid nodig. We hebben begrip nodig.

Elke redenering over corona komt voort uit angst; bang voor het vaccin, bang voor corona, bang voor een reset. Een en al angst. En dan ga je bange mensen uitmaken voor idioot of wappie. En anders belerend optreden dat ze hun mond moeten houden en moeten blijven zitten. Als je ooit slachtoffer bent geweest van een misdrijf (beroving, mishandeling, etc) of je kent slachtoffer dan herken je mogelijk dat deze mensen ook bang zijn geweest. En het laatste wat ze willen horen is wat ze hadden moeten doen, dat kunnen de meeste zelf wel verzinnen. Maar deze slachtoffers hebben allemaal angst gehad en hebben behoefte aan compassie. Gehoord worden naar hun gevoel. Juist in deze onzekere tijden waar vele mensen hebben geleden in eenzaamheid en sommige ook gestorven in eenzaamheid tijdens de diverse lockdowns. De angst is voor de een gegrond en voor de ander misschien onbegrijpelijk. Dat neemt niet weg dat de angst echt voelt. Kunnen we compassie opbrengen voor onze medemens en waar hij/zij doorheen gaat? Ik hoop het. In een tijd waar AI van ons mag leren en ons gedrag gaat nabootsen is het van wezenlijk belang voor ons eigen welzijn; toon compassie. Toon begrip. Help elkaar om ondanks beleid iemand te helpen met de eigen keuzes. Doe boodschappen, neem de kinderen van QR-loze ouders mee naar zwemles. Dát voor mij de enige juiste weg vooruit. Laten zien dat we niet met geweld de baas zijn. Maar vanuit medeleven voor elkaar. Als politici het niet doen, dan moeten wij het maar doen. Voor elkaar en onze kinderen.