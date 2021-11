Opschalen zijn ze in de politiek niet zo bedreven in, bezuinigingen kunnen ze wel én beteuterd kijken als door al dat bezuinigingen de boel naar de klote gaat!!

Gelukkig is niemand in de politiek aansprakelijk en bij de zoveelste fuck up is er 5 jaar wachtgeld of functie elders, zal ook gaan gelden voor Grapperwous!