Wollah wat is deze. Een directrice van een of andere basisschool in Leidschendam, het autobrandenkonthol van Europa, luidt de noodklok. Kinderen zijn debiel. "4-jarigen komen in een luier op school, hun motoriek is onderontwikkeld waardoor ze geen potlood vast kunnen houden en ze spreken slecht Nederlands. Dat zien we ook bij kinderen van wie de ouders uit Nederland komen." Wij komen uit de tijd dat vierjarigen les kregen in Telemann, Hasse en Sperontes, maar wisten wij veel dat het zo erg was. Komt door dat potlood vasthouden: hele volksstammen zitten met het potlood in de hand, zak chips in de andere hand, op de bank te kijken naar Caroline Tensen en haar ravissante shows. Wel fijn dat de schooljuf - ene Sharon - benadrukt dat het óók om kinderen gaat van wie de ouders uit Nederland komen. De school staat trouwens in de wijk Prinsenhof (52% allochtoon) en we durven er wel een muntstuk van vijf euro op te zetten dat heel veel van die ouders óók een taalachterstand hebben. Enfin, een andere schooldirecteur uit die contreien wijst erop dat de emotionele en cognitieve implosie van kinderen wel te verklaren is want 'in niet alle culturen zijn ze gewend peuters al van alles te leren'. Resultaat: kleuters die alleen een beetje laf 'dadadada' mompelen terwijl ze volle bak in hun luier schijten. Dat hebben wij weer.