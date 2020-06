Stel, je wrijft over je theepot van Blond Amsterdam en er komt ineens een geest uit. Je moet kiezen: a) verhuizen naar Leidschendam of b) verhuizen naar Idlib. Dat had je als klein kind toch nooit kunnen bevroeden, dat je later nog een keer naar Idlib zou verhuizen. Leidschendam is namelijk niet alleen het afvoerputje van Den Haag, het is het afvoerputje van heel Nederland, en het erge is: de afvoer is verstopt. Leidschendam, waar kleingepikte Marokkaanse schoffies spullen vernielen, mensen bedreigen, bespugen, intimideren. Het resulteert in een avondklok, fouilleeracties, gebiedsverboden, no-goareas; het is te achterlijk voor woorden dat dit allemaal nodig is in Nederland. De mensen die er wat van durven te zeggen zijn op één hand te tellen, want ze hebben allemaal de pamper volgescheten in de angst weggezet te worden als racist of Marokkanenhater - straks zit er weer een of andere uit een koffiebarretje weggeplukte ex-voetballer op tv met oogkleppen op en schuim op de bek te fulmineren over van alles en nog wat. En wat ze in Leidschendam ook doen, is auto's in de fik zetten: vannacht nummer 18 sinds 25 april. Zeg maar het begin van de ramadan. Hang die plaats een paar weken vol met HD-cams en pleur iedereen die je oppakt een jaar of wat in de cel en je bent zo van het gezeik af, maar in Leidschendam lossen ze het probleem op met een participatiebus. Een participatiebus. Wat een helhol. Fuck it, wij gaan naar Idlib.