Persoonlijk schiet ik goed op met al die immigranten. Ben niet links of rechts; lekker amicaal in het midden. Maak praatjes met ze als ze de aanbouw van de een Hollandi aan het verkloten zijn. Hun immigratie verhaal dat bespreken we niet meer. Mensen die ik 20 jaar geleden in het systeem zag onderdompelen zijn nu arm en hangen met een armpje met goede moed aan hun stagneer inkomen en goedkope huur situatie. Beetje uitgebuit worden in zwart werk. Beter wordt het niet dus ze blijven. Ze zien het verpauperen bij hun nastroom. Elke nieuwe lichting sinds de Arabische Lente is concurrentie op de directe lichting van daarvoor. Voorheen was een tiener aan het concurreren met een 30-jarige. Maar nu loopt de concurrentie al zo scherp dat Afghanen die 2 jaar geleden hier aangemeld zijn, die hebben al voorrang moeten geven aan 4 of 5 nieuwe karavanen. Net nog was iedereen tolk, nu is iedereen slachtoffer van Europees wanbeleid aan de Wit-Russische grens. Morgen zijn het climate refugees want koud.

Ik heb het met ze te doen, en tegelijk wil ik ze een draai om de oren geven dat ze zo meewerken in zulke corrupte verdoemenis. Maar ondertussen doen ze het elkaar aan. Als een asiel immigrant een dak heeft is dat in feite een andere in de kou aan het zetten. Dat zeggen ze weer niet op hun Instagram livestream.