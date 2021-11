We zullen het eindelijk weten. Geven de spelers van het Nederlands elftal een statement af over de mensenrechtensituatie in Qatar, waar gastarbeiders uit Nepal, Bangladesh en Sri Lanka onder erbarmelijke omstandigheden slavenarbeid verrichten om voetbalstadions uit de grond te stampen, of heeft Oranje geen ruggengraat en gaat de ploeg van bondscoach Louis van Gaal tóch naar het WK van 2022? De coach heeft alvast het goede voorbeeld gegeven door zijn heup buitenspel te zetten. Keeper Justin Bijlow en verdediger Stefan de Vrij gaan de discussie uit de weg (laf), zij zijn naar huis. En nu is het aan Virgil, Wijnaldum, Frenkie, Matthijs en al die andere spelers uit vorm om Noorwegen in een lege Kuip expres te laten winnen. En als dat gebeurt, en Turkije wint van Montenegro, dan is al het Amnestyeuze gezeik voorbij en gaan we mooi NIET naar het WK. Geen Oranje vlaggetjes in de Tuindorpen, geen jurkjes en roeptoeters van de bierbrouwers, geen vlaggetjesweek bij C&A en geen juichcondooms van Roy Donders. LIVE op NPO3, met alle belanghebbende updates tijdens de wedstrijd hieronder. HUP!

UPDATE - Scheidsrechter is Clément Turpin (F) en dat is de grootste poepbroek van de internationale velden

UPDATE 10" - Nog geen kansen. Het spel van Oranje is weer lekker Nederlands. Beetje achterin van De Ligt naar Van Dijk overspelen, beetje schmieren, beetje lukraak ballen naar voren rammen

UPDATE 16" - De commentator is trending topic Frank Snoeks, de Pierrot de Clown van het gilde der commentatoren. U dacht dat hij gestopt was met het geven van commentaar, maar helaas, dat is alleen op eindtoernooien (en daar moeten we ons eerst maar eens voor zien te plaatsen).

UPDATE 21" - Bij alles wat de ooit goede De Ligt doet denk je tegenwoordig: ooooo goddegoddegod. Het loopt goed af

UPDATE 25" - Echt jongens we mogen niet schelden met kerkhofdingen maar wat is dit nu al een ongelooflijke grafwedstrijd

UPDATE 26" - Eerste kans! Danjuma net naast. Even later kopbal voor Memphis: in de handen van de keeper

UPDATE 37" - Kijk we snappen ook wel dat je niet in iedere generatie een Cruijff of een Van Hanegem hebt, maar nu hebben we écht elf rechtsbackjes van Schubbekutteveen 5

UPDATE RUST - 0-0. Vreselijk. Beelden van Denzel Dumfries HIER

UPDATE 50" - Okee wij zijn huilend slecht, maar bedenk dan dat die Noren MOETEN winnen. En die spelen een AFBRAAKVOETBAL. Gruwelijk

UPDATE 53" - Daley Blind is ongeveer even snel als een knakworst in een blik

UPDATE 57" - Zijn we na rust eigenlijk al over de middenlijn geweest?

UPDATE 60" - De 400-jarige Davy Klaassen heeft ook echt de handelingssnelheid van een doffe augurk. En doet Wijnaldum eigenlijk mee?

UPDATE 62" - Bergwijn (nog helemaal niet gezien) gaat een beetje trucjes doen aan de zijlijn. Dan ben je een dildo hoor

UPDATE 65" - Eerste kansje van de tweede helft. Danjuma ragt de bal het stadion uit. Die moet efkes wisselen Pietertje

UPDATE 71" - Frenkie de Jong is als het grootste talent ter wereld ook aangeraakt door de vinger van Voldemort hè. Sinds wanneer is die gozer Koning Zeikbal?

UPDATE 81" - Memphis kust de bal